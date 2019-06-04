Боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны РФ произвел успешный пуск новейшей ракеты, в ходе которого были подтверждены все заложенные конструкторами характеристики. Пуск новой противоракеты состоялся на казахстанском полигоне Сары-Шаган.

Российские военные испытали в Казахстане новейшую противоракету

Видеоролик, на котором запечатлен пуск противоракеты опубликовала пресс-служба Минобороны. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью. Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения», – говорится в сообщении военного ведомства.

Скриншот с видео Минобороны РФ

Москва, Иван Гридин

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