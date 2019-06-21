Специалисты по кибербезопасности рассказали о новом способе кражи данных

Специалисты по защите данных выявили «простейший» способ утечки информации. Новейшие системы, предотвращающие слив сведений, оказались бессильны против фотоснимков.

Как говорится в исследование компании DeviceLock, злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в даркнет. Таким образом они обходят защитные системы, которые не позволяют скачать информацию на флешку или выложить в интернет, пишут «Известия».

10% всей информации в даркнете представлены в виде фотографий экрана компьютера. При этом основным каналом утечки из корпоративных информационных систем считается выгрузка на внешние носители. Чаще всего данные крадут из банков, микрофинансовых организаций и компаний сотовой связи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.19

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