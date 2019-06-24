Сотрудникам банков запретили снимать на телефоны экраны рабочих компьютеров

Крупные российские банки ввели запрет на фотографирование экранов корпоративных компьютеров. Это делается в целях кибербезопасности. Мошенники используют полученную таким образом информацию для хищения средств.

Кредитные организации фиксируют правила фото- и видеосъемки в нормативных документах и трудовых договорах. Помимо мониторов под запрет попадает съемка на личные мобильные устройства служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также аудиозапись служебных переговоров, передает РБК.

На основе фотографий клиентских данных могут быть изготовлены поддельные документы, по которым мошенники снимут деньги со счета клиента, говорят эксперты. Эти данные также можно использовать в мошеннических схемах с применением методов социальной инженерии.

Кроме того, запрет фотографирования мониторов – это способ борьбы с «пробивом» данных о клиентах. Информация, полученная таким способом, попадает в даркнет и продается. В зависимости от услуги и банка цены могут варьироваться от 800 до 8 тысяч рублей. Инсайдеры предоставляют данные клиентов о балансе карты, последних операциях, паспортные данные и прочее.

Такие утечки очень сложно отследить. В корпоративной сети можно установить запрет на скачивание информации на флешку, но запретить фотографировать экран техническими средствами практически невозможно. К тому же доказать факт слива данных таким способом очень тяжело.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.06.19

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