NASA рассказало о нештатной ситуации при возвращении космонавтов с МКС

При возвращении экипажа Международной космической станции на Землю произошла нештатная ситуация с пилотируемым кораблем «Союз МС-11». У корабля отказал основной коллектор двигателя. Об этом сообщалось в ходе трансляции приземления капсулы «Союза» с членами экипажа на сайте американского аэрокосмического управления (NASA). Однако инцидент не повлиял на спуск пилотируемого корабля с орбиты.

По данным NASA, при сходе «Союза» с орбиты у корабля перестал работать комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки, после чего был осуществлен автоматический переход на резервный коллектор. В итоге нештатная ситуация не оказала никакого влияния на спуск корабля.

В «Роскосмосе» пока никак не отреагировали на сообщение NASA. Глава ведомства Дмитрий Рогозин в своем твиттере поздравил всех причастных к возвращению экипажа с МКС, который отправился на орбиту сразу после аварии «Союза МС-10» 11 октября 2018 года. «Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения», – отметил он.

Космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн вернулись на Землю ранним утром 25 июня после 204 суток полета. Спускаемый аппарат с экипажем приземлился в Казахстане в 05:48 мск.

В Роскосмосе заявили, что «все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно, самочувствие экипажа хорошее».

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн находились на МКС с 3 декабря прошлого года. За время пребывания на Международной космической станции экипаж «полностью выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-58 и МКС-59, поддерживал работоспособность станции и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями», отметили в Роскосмосе. В частности, во время его полета к станции успешно пристыковались грузовики Dragon, Cygnus, а также российский «Прогресс МС-11». В марте МКС приняла беспилотный корабль Crew Dragon компании Space X.

На МКС продолжают работу россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.06.19

Сотрудникам банков запретили снимать на телефоны экраны рабочих компьютеров. / Вирус из ТОП-3 рассылается в письмах от известных российских компаний. / Ирландия запретит продажи машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»