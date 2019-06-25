«Роскосмос» отрицает возникновение нештатной ситуации при посадке «Союза»

Роскосмос опроверг информацию американского аэрокосмического управления NASA о нештатной ситуации при посадке «Союза» во вторник, 25 июня.

В госкорпорации отметили, что «по результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты «Союза МС-11» (в том числе комбинированная двигательная установка – КДУ) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета». И заявили об отсутствии каких-либо замечаний.

В Роскосмосе добавили, что резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ) был лишь подготовлен к использованию на случай необходимости.

«Сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких «нештатных ситуаций», являются недостоверными», – говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее в NASA сообщили, что при возвращении экипажа МКС на Землю произошла нештатная ситуация с «Союзом МС-11» – у корабля отказал основной коллектор двигателя, после чего был осуществлен автоматический переход на резервный коллектор. Отмечалось, что нештатная ситуация не повлияла на спуск корабля.

Космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн вернулись на Землю ранним утром 25 июня после 204 суток полета. Спускаемый аппарат с экипажем приземлился в Казахстане в 05:48 мск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.19

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