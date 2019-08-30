Google раскрыла беспрецедентную атаку на пользователей iPhone

Специалисты по безопасности компании Google раскрыли беспрецедентную массовую атаку хакеров на iPhone. В корпорации заявили, что данная операция продолжалась на протяжении 2,5 лет, пока ее не пресекли эксперты Google, пишет The Guardian.

Для атаки злоумышленники использовали несколько зараженных вирусами сайтов, которые распространяли вредоносное ПО среди посетителей, использующих iPhone. По данным Google, используемые хакерами сайты заражали несколько тысяч смартфонов в неделю.

После заражения хакеры могли получать разнообразную конфиденциальную информацию о его владельце: его пароли к разным сервисам, а также историю переписки в мессенджерах WhatsApp, Telegram и других, данные из адресной книги и электронной почты.

Примечательно, что после перезагрузки вредоносное ПО исчезало с устройства. По словам специалиста Google Яна Бира, тем не менее, у злоумышленников оставался доступ к различным аккаунтам и сервисам, на которых были зарегистрированы их жертвы, так как хакеры похищали информацию о логинах и паролях.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.08.19

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