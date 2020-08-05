Прототип марсианского корабля Илона Маска совершил первый полет (ВИДЕО)

Компания SpaceX провела успешные испытания полноразмерного прототипа многоразового космического корабля нового поколения Starship SN5 для межпланетных полетов.

Тестовый запуск корабля состоялся на космодроме SpaceX в деревне Бока-Чика в штате Техас (США). Аппарат поднялся в воздух на высоту 150 метров, после чего приземлился на стартовую площадку, сообщает NASA.

Прототип оснащен одним двигателем Raptor. На финальной стадии тестов Starship будет иметь шесть двигателей.

Первый успешный запуск прототипа марсианского корабля Илома Маска Starship

Отметим, что до этого запуска испытания предыдущих четырех полноразмерных прототипов Starship закончились неудачей – аппарат либо взрывался, либо разрушался еще до стадии летных тестов.

Компания Илона Маска рассчитывает, что первый запуск финальной версии Starship состоится уже в 2021 году. В будущем Starship будет использоваться в тандеме с ракетой-носителем Super Heavy для межпланетных полетов.

После завершения испытательного полета глава SpaceX заявил о возможности пилотируемого полета на Красную планету. «Марс выглядит реальным», – написал Илон Маск в своем твиттере.

Москва, Наталья Петрова

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