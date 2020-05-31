Маск – Рогозину после успешного запуска Crew Dragon: «Батут работает, скоро полетим на Луну» (ВИДЕО)

Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал первый запуск созданного его компанией космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС).

Как признался бизнесмен, его захлестывают эмоции. «Этот корабль сделан людьми и для людей, и человечество может гордиться этим достижением», – заявил Маск на пресс-конференции в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал, отметив, что данный старт «найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь». Теперь, подчеркнул он, предстоит безопасно вернуть астронавтов на Землю и «сделать так, чтобы это повторялось снова и снова».

Отвечая на вопрос насчет полета вокруг Луны, глава SpaceX отметил, что настроен оптимистично. По его словам, полет может состояться через несколько лет. «Я бы хотел, чтобы он состоялся через два года, но в реальности это может произойти и через четыре года», – сказал Маск (цитата по ТАСС).

По его мнению, сейчас человечество делает первый шаг на пути к Марсу, к тому, чтобы стать межпланетной цивилизацией, что требует «колоссальных усилий в области инноваций и технологий».

«Если доступ на околоземную орбиту станет обычным делом, то тысячи, и, вероятно, миллионы людей смогут отправиться на другие планеты, – заявил Маск. По его словам, это становится все более реальной возможностью после запуска Crew Dragon.

Руководитель SpaceX в ходе пресс-конференции вспомнил о словах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который в 2014 году предлагал американцам отправлять астронавтов к МКС с помощью батута.

«Батут работает», – пошутил Маск и, рассмеявшись, пояснил, что это «внутренняя шутка».

Напомним, в апреле 2014 года, после того, как США ввели санкции против России за Крым, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, на тот момент занимавший должность вице-премьера, курирующего вопросы космонавтики, посоветовал США воспользоваться батутом для отправки астронавтов на МКС. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», – написал тогда Рогозин в своем твиттере.

Накануне в США успешно состоялся первый в истории пилотируемый запуск космического корабля, произведенного частной компанией SpaceX. Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в штате Флорида. Корабль успешно вышел на орбиту. На борту находятся американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Они должны прибыть на МКС в воскресенье, 31 мая, спустя 19 часов полета.

Напомним, что первая попытка запуска, намеченная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятной погоды.

Надо отметить, что впервые с 2011 после завершения программы Space Shuttle американские астронавты отправились к МКС на собственном корабле и с территории США. До этого американских астронавтов доставляли на орбиту российские «Союзы».

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 31.05.20

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