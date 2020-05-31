«Будет интересно!»: «Роскосмос» готовит ответ Маску, отправившему астронавтов на МКС

«Роскосмос» отреагировал на успешный запуск к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, анонсировав испытания двух новых космических ракет в 2020 году. Кроме того, в госкоропорации напомнили о возобновлении лунной программы. Об этом сообщил глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко в своем твиттере.

Он позитивно оценил запуск Crew Dragon, однако признался, что ему «не очень понятна истерика», которая поднялась после удачной отправки в космос корабля Илона Маска.

«Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!», – отметил Устименко, подчеркнув, что важно иметь две возможности долететь до МКС. «В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», – добавил он.

При этом Устименко заявил, что и Россия «не месте стоять не собирается». «Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем – возобновляем нашу лунную программу», – написал представитель Роскосмоса, пообещав, что «будет интересно».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск российской лунной программы запланирован на 2021 год. По его словам, на южный полюс Луны решено отправить автоматический аппарат для отработки технологии мягкой посадки. Следующий пуск аппарата к спутнику Земли намечен на 2024 год – это будет орбитальный спутник для проведения разведки поверхности.

30 мая в США состоялся первый в истории запуск пилотируемого космического корабля, произведенного частной компанией SpaceX. Ракета Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в штате Флорида. Корабль успешно вышел на орбиту. На борту находятся американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Они должны прибыть на МКС в воскресенье, 31 мая, спустя 19-часового полета.

Москва, Наталья Петрова

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