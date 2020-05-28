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Четверг, 28 мая 2020, 09:24 мск

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Рогозин рассказал о планах освоения Луны и замене МКС новой станцией

Фото: Роскосмос

Россия рассматривает Луну как полигон для отработки технологий, но ее использование в научных целях пока сложно представить, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в программе «Соловьев Live».

Он отметил, что запуск российской лунной программы намечен на 2021 год. В частности, рассказал он, на на южный полюс Луны решено отправить автоматический аппарат для отработки технологии мягкой посадки. Следующий пуск аппарата к Луне планируется осуществить в 2024 году. Это будет орбитальный спутник для проведения разведки поверхности.

«Луна сама по себе… пока сложно представить ее возможное применение в каких-то научных целях. Луна нас интересует, прежде всего, как полигон для отработки технологий посадки и взлета с этой поверхности в безатмосферном режиме», – сказал Рогозин.

По словам Рогозина, Россия предпочитает изучать Луну с помощью автоматических аппаратов, однако в планах есть и отправка туда космонавтов. «Мы, конечно, проведем там высадку своих космонавтов, когда у нас уже начнутся летные испытания нашей сверхтяжелой ракеты, 2028 год, вместе с этим кораблем», – заверил он.

Глава «Роскосмоса» также рассказал, что Международная космическая станция просуществует до 2030 года, и уже сейчас госкорпорация занимается созданием новой станции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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