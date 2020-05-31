Crew Dragon Илона Маска с астронавтами пристыковался к МКС. Рогозин поздравил конкурентов (ФОТО, ВИДЕО)

Пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX Илона Маска, успешно пристыковался к американскому модулю Международной космической станции. Корабль доставил на МКС астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Стыковка произошла в автоматическом режиме в воскресенье в 17:16 мск, на 13 минут опередив график. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил NASA и владельца SpaceX в своем твиттере.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в штате Флорида накануне в 15:22 по местному времени (22:22 мск). Корабль был успешно вышел на орбиту.

Стоит отметить, что впервые после сворачивания программы Space Shuttle в 2011 году американские астронавты полетели к МКС не на российском корабле «Союз». SpaceX стала первой частной компанией, отправившей на орбиту астронавтов. Запуск был осуществлен в рамках контракта между NASA и фирмой Маска по созданию ракеты-носителя и корабля для коммерческих полетов к МКС.

Напомним, корабль Dragon совершил первый испытательный полет к МКС в марте 2019 года. Отправка астронавтов к станции была намечена на 27 мая, но запуск был перенесен из-за неблагоприятной погоды.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джеймса Брайденстайна и Илона Маска с успешным запуском Crew Dragon и его стыковкой к МКС. Он также выразил надежду на сотрудничество в будущем.

«Поздравляю вас с этим успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным. Желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы», – написал Рогозин в Twitter. Глава «Роскосмоса» при этом отметил, что оценил шутку Маска о батуте.

Напомним, глава SpaceX на брифинге после запуска Crew Dragon вспомнил о словах Рогозина, который в 2014 году предлагал американцам отправлять астронавтов к МКС с помощью батута. «Батут работает», – пошутил Маск и, рассмеявшись, пояснил, что это «внутренняя шутка».

Москва, Наталья Петрова

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