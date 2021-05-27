Роскомнадзор отказался от планов замедлить работу Google и Facebook

Роскомнадзор пока не намерен замедлять работу Google и Facebook на территории России. Ведомство считает штрафы достаточной мерой воздействия на компанию, которая не удаляет запрещенный в РФ контент со своих сервисов.

«Пока штрафов достаточно. Наказание деньгами все-таки связано в том числе с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях. У сотрудников появляется свой внутренний KPI ответственности, и это работает», – пояснил глава Роскомнадзора Андрей Липов (цитата по ТАСС).

В ответ на вопрос, при каких условиях ведомство может замедлить трафик Google и Facebook, глава РКН напомни о балансе пользы и угроз.

«Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ним будут применяться меры более радикальные», – сказал он.

Ранее эксперты заявили, что замедление работы Google затронет множество других сайтов, в которые встроена инфраструктура Google Analytics, Google Ads и Google Fonts. Пользователи могут столкнуться со страницами ресурсов, которые перестанут загружаться полностью.

Напомним, за неудаление роликов с призывами участвовать в несогласованных акциях американскую IT-компанию уже оштрафовали в общей сложности на 6 млн рублей. РКН заявил, что на YouTube остаются 5 тыс. подобных роликов, а из поисковой выдачи не удалены около 20-30% ссылок на противоправный контент.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.05.21

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