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NewDayNews.ru

Среда, 16 июня 2021, 11:35 мск

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Спутниковый интернет от SpaceX отключается на жаре

Пользователи спутниковой интернет-связи Starlink от компании SpaceX пожаловались на нестабильную работу при высоких температурах воздуха. Впрочем, это не единственная проблема, которая мешает развернуть проект в полную силу.

Житель Аризоны сообщил, что его спутниковая антенна Starlink отключилась при нагреве выше 50 градусов. Когда он остудил устройство до 40 градусов, связь возобновилась. Пользователю пришлось сооружать навес, чтобы тарелка больше не перегревалась.

С такой же проблемой столкнулся мужчина, проживающий в 50 милях к югу от Гранд-Каньона. Его тарелка отключилась при нагреве до 39 градусов.

Это не единственная проблема спутникового интернета, создаваемого SpaceX. Несмотря на то, что глава компании Илон Маск надеется, что к концу года интернет Starlink покроет «большую часть Земли», технические возможности системы оставляют желать лучшего. В частности, количество пользователей, которые могут подключиться к спутниковой сети, очень ограничено.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 16.06.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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