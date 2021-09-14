В Южной Корее Google оштрафован на 177 млн долларов

Американская компания Google оштрафована на 207,4 млрд вон (176,8 млн долларов) за препятствие конкуренции. Южнокорейский антимонопольный регулятор (KFTC) посчитал, что поведение IT-гиганта тормозило развитие программного обеспечения для смартфонов, сообщает Reuters.

Компанию поймали на том, что вынуждала производителей смартфонов отказываться от установки модифицированных версий ОС Android. ОТ этого страдали пользователи, которые не могли пользоваться всеми преимуществами операционной системы.

KFTC назвал это равносильным злоупотреблению доминирующим положением на рынке. А также обвинила Google в сдерживании развития ПО для смартфонов. Штраф составил 207,4 млрд вон.

Как сообщал «Новый День», Южная Корея в конце августа первой в мире приняла так называемый «закон против Google». Теперь крупным компаниям запрещено принуждать IT-разработчиков использовать свои системы оплаты внутри приложений.

Напомним, Google получила уже несколько штрафов ха нарушение антимонопольного законодательства в различных точках мира. Во Франции компанию оштрафовали сначала на 220 млн евро, позже еще на 500 млн. Евросоюз начал собственное расследование злоупотреблений американского IT-гиганта.

Сеул, Наталья Рязанова

Сеул. Другие новости 13.09.21

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