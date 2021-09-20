Роскомнадзор ужесточит поиск запрещенного контента в интернете

Роскомнадзор намерен искать запрещенный контент с помощью искусственного интеллекта. Новая система «Окулус» будет проверять фотографии и видео, что повысит эффективность поиска, но может понизить скорость работы сайтов.

Новая система будет работать на базе подведомственного РКН Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ). За разработку техзадания для «Окулуса» ведомство готово заплатить 15 млн рублей. Планируется, что уже в 2022 году ИИ вместо рядовых сотрудников начнет искать порнографию и экстремистские материалы.

Предполагается, что весь контент будет проходить через фильтры перед выдачей пользователю. Автоматизация повысит скорость обработки контента, согласились эксперты. Но для пользователей работа «Окулуса» может привести к снижению скорости доступа на проверяемые ресурсы, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, Facebook возглавил рейтинг самых деструктивных соцсетей, которыми пользуются россияне. В тройку антилидеров вошли YouTube и Twitter, ниже в рейтинге расположились Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники». Соцсети оценили по наличию неудаленного противоправного контента, скорости реакции на жалобы пользователей и готовности сотрудничать с Роскомнадзором.

Суды на основании заявлений Роскомнадзора неоднократно штрафовали Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. РКН пригрозил ИТ-гигантам оборотными штрафами, если они не начнут реагировать на предписания ведомства.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.09.21

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