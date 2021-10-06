Более половины землян могут слетать в космос

Более половины (60%) жителей Земли могли бы полететь в космос на современном корабле, заявил летчик-космонавт Александр Александров. Им пришлось бы готовиться всего несколько месяцев, уверен дважды Герой Советского Союза.

Главное условие для полета за пределы Земли – здоровье, и оно соответствует у большинства людей. А подготовка может быть минимальной благодаря автоматическим системам управления кораблем.

«60% землян в возрасте от 20 до 50 лет при соответствующей подготовке могут быть допущены по состоянию здоровья к полету. Автоматика, управляющая космическим кораблем, не заменит минимальную элементарную подготовку человека для встречи с условиями космического полета», – цитирует космонавта ТАСС.

Александров уточнил, что непрофессиональных участников полета все же не стоит отпускать в космос, пока они не научатся хорошо справляться со снаряжением и обслуживать себя.

Напомним, в сентябре компания SpaceX отправила в космос туристов без длительной подготовки, проведя только медкомиссию и инструктаж. Четыре человека находились в капсуле Dragon, которую ракета Falcon 9 доставила на околоземную орбиту.

5 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», который впервые в мире доставил на МКС экипаж со съемочной группой. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд пробудут на орбите 12 суток.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.10.21

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