Цукерберг опроверг вред Facebook для детей

Основатель Facebook Марк Цукерберг не согласился с обвинениями в адрес соцсети о причинении вреда детям. Бизнесмен заявил, что по-настоящему заботится о психическом здоровье и безопасности пользователей платформы.

Ранее бывшая сотрудница компании заявила на слушаниях в Сенате, что платформа наносит вред здоровью детей. По ее словам, контент настроен так, чтобы разжигать рознь между людьми, потому что это повышает популярность и прибыли соцсети.

«Мы глубоко заботимся о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье. Идея о том, что мы ставим прибыль выше безопасности и благополучия – это просто неправда. Для меня очень важно, чтобы все, что мы создаем, было безопасным и полезным для детей», – написал Цукерберг в личном блоге.

Глава Facebook отметил, что компания постоянно исследует влияние контента на пользователей и следит за вопросами безопасности. Результаты исследований и статистика соцсети находятся в общем доступе, потому что Facebook стремится к прозрачности.

Цукерберг призвал изменить правила использования Интернета и более четко урегулировать вопросы вредоносного контента, агитации перед выборами и конфиденциальности пользователей. Основатель соцсети напомнил, что несколько раз озвучивал эти проблемы во время выступлений в Сенате.

Вместо сенаторов на послание Цукерберга ответил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Он раскритиковал заявление основателя Facebook и заявил, что бизнесмен пытается выставить компанию жертвой, но это фейк.

«Facebook никогда не заботился ни о законе, ни о «социальном равенстве». Цукерберг предлагает Конгрессу действовать только потому, что результат будет ему полезен: Facebook продолжит богатеть, а его выскочки-конкуренты будут уничтожены», – написал Сноуден в Twitter.

Напомним, Facebook возглавил рейтинг деструктивных соцсетей после проверки на противоправный контент, политизированность, скорость реакции на жалобы пользователей и готовность сотрудничать с Роскомнадзором.

Как сообщал «Новый День», Facebook разрешает 5,8 млн VIP-клиентов писать все, что угодно, и не проверяет их посты. Автоматическая проверка обходит стороной записи крупных политиков, знаменитостей, влиятельных лиц и некоторых журналистов.

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