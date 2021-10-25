Новый автопилот Tesla из-за багов не прошел даже испытания

Компания Tesla остановила испытания нового автопилота для своих электрокаров, пишет The Verge. Оказалось, что версия системы 10.3 слишком медленно реагировала на поворот.

Испытания начались вечером 23 октября. Tesla анонсировала множество новых возможностей новой версии автопилота и заявила, что специалисты исправили много багов. Но уже на следующий день Илон Маск объявил, что системы пилотирования откатили до предыдущей версии.

Водители, успевшие опробовать новый автопилот, пожаловались в соцсети на несколько проблем, в том числе с круиз-контролем. Специалисты Tesla выявили проблемы с быстродействием системы при повороте налево на регулируемых перекрестках.

Пока компания не раскрывает сроки нового запуска автопилота версии 10.3.

Как сообщал «Новый День», в апреле основатель компании Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов в связи с падением акций Tesla после смертельного ДТП с участием электромобиля Tesla. Машина двигалась под управлением автопилота и врезалась в дерево, в результате чего водитель и пассажир погибли.

После 11 подобных случаев, в августе, национальное управление дорожной безопасности при Минтрансе США начало официальное расследование системы автопилотирования электромобилей Tesla. Под проверку попали 765 000 электромобилей, выпущенных с 2014 года.

Пало-Альто, Наталья Рязанова

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