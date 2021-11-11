В России придумали защиту от угона и нападения дронов

Специалисты научного центра Сухопутных войск России разрабатывают систему защиты от атак беспилотников. А в Южном федеральном университете (ЮФУ) создали программный комплекс, который не позволит угонять или влиять на работу дронов.

Управляемое заграждение можно будет установить вокруг важных объектов военной инфраструктуры. Оно состоит из двух электризуемых куполов, обеспеченных отдельным источником питания, системами радиоэлектронного обеспечения и видеонаблюдения. В случае единичной и даже групповой атаки изобретение сможет отгонять и уничтожать чужие дроны, сообщается на сайте Роспатента.

Изобретение ученых ЮФУ показало эффективность в 99% против попыток угона беспилотников во время испытаний. Программный комплекс сам оценивает скорость полета, мощность сигнала от спутников. Настроенная реакция на изменения не позволяет глушить или подменять сигнал GPS в дронах.

При этом, комплекс не требует больших вычислительных мощностей: даже в пиковую нагрузку он занимает 10% от ресурсов процессора. И при этом дроны самостоятельно в реальном времени находят и удаляют последствия кибератак, продолжая выполнять свою функцию. Результаты испытаний ученые опубликовали в журнале Sensors.

Напомним, недавнее покушение на премьер-министра Ирака было совершено с помощью трех заминированных беспилотников. Один из них достиг резиденции политика и взорвался, причинив вред зданию и сотрудникам охраны.

Как сообщал «Новый День», на защиту морских границ России от судов-нарушителей направят беспилотники. Они будут нести боезапас и выводить из строя систему управления чужих кораблей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.11.21

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