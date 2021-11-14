Хакеры взломали учетную запись американской спецслужбы

Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) США, после чего отправили не менее 100 тысяч электронных писем от имени Министерства внутренней безопасности с предупреждением о возможной кибератаке, передает РБК со ссылкой на Bloomberg, который приводит данные британской организации Spamhaus, которая отслеживает распространение спам-сообщений.

Руководитель одного из отделов компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас уточнил, что у ФБР есть несколько систем электронной почты. По его словам, та, которая была взломана, является общедоступной. Ее могут использовать агенты и сотрудники ФБР для электронной переписки с гражданами. Специалист отметил, что для передачи секретной информации агенты используют отдельную систему электронной почты.

«Это не секретная система, которая была взломана. Это внешняя учетная запись, которая используется для обмена и передачи несекретной информации», – пояснил Берглас, который ранее был помощником специального агента, отвечающего за киберотдел ФБР в Нью-Йорке.

По данным Spamhaus, рассылка писем, в теме которых было указано: «Срочно: злоумышленник в системе», началась в районе полуночи. Письма отправлялись от имени Министерства внутренней безопасности США и предупреждали получателей о том, что злоумышленником является эксперт по кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году раскрыл личности хакеров из группировки The Dark Overlord.

В Spamhaus заявили, что отправители настоятельно советовали получателям проверить все внутренние системы, несмотря на то что к письмам не было прикреплено какое-либо вредоносное программное обеспечение. Специалисты считают, что злоумышленники могли пытаться опорочить имя Тройи или перегрузить телефонные линии ФБР звонками обеспокоенных людей.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 12.11.21

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