Российские военные подбили космический спутник

Министерство обороны РФ сообщило об успешном поражении недействующего российского спутника в ходе испытаний. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся обломки не представляют опасности для МКС и других космических аппаратов.

Испытание было проведено 15 ноября. «В результате был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия «безрассудно» провела испытание противоспутникового оружия. Он отметил, что теперь в космосе появилось еще больше космического мусора, что угрожает интересам всех стран, а также повышает опасность для астронавтов на МКС.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что «образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности». В военном ведомстве подчеркнули, что США это «доподлинно известно». «Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», – добавили в Минобороны.

Накануне космонавты и астронавты укрылись в своих кораблях на случай экстренной эвакуации из-за угрозы столкновения МКС с космическим мусором.

Москва, Зоя Осколкова

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