СПЧ призвал запретить разработку цифрового портрета россиян

Совет по правам человека (СПЧ) предложил запретить создание цифрового портрета россиян. По мнению правозащитников, объединение данных из разных баз приведет к цифровой дискриминации граждан.

Рабочая группа при СПЧ подготовила «Концепцию обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ». Один из тезисов документа – введение моратория на объединение баз данных в один массив информации. Причем, запрет на создание «цифрового портрета» человека планируется наложить как на бизнес-структуры, так и на госорганы. СПЧ также выступает против присвоения каждому россиянину единого цифрового идентификатора.

Персональные данные россиян для баз данных могут собираться с различными целями. Но сведенные вместе они неизбежно приведут к злоупотреблениям, считают правозащитники. Действия в русле концепции смогут защитить россиян от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды», пишет ознакомившийся с документом «Коммерсантъ».

Документ ушел на согласование в правительство. Если концепцию одобрят, в феврале министерства примут соответствующие нормативные акты. Их точный перечень станет известен к марту 2022 года.

Эксперты согласились, что использование данных россиян должно регулироваться. Но положения концепции предполагают радикальное изменение нынешней политики в России в части цифровых данных. Это может вызвать отставание страны в технологиях от остального мира. А также обернуться новыми ограничениями при получении цифровых сервисов.

Специалисты предложили доработать некоторые формулировки в документе, а часть – исключить.

«Предложение об установлении запрета на присвоение единого идентификатора противоречит сложившейся практике госуправления. Например ИНН или СНИЛС часто используются госорганами для оказания услуг гражданам», – отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

Ранее СПЧ уже заявлял, что ускоренная цифровизация России создает условия для нарушений прав человека и открывая новые возможности для тотальной слежки и манипуляции. Информация, которая оказывается в открытом доступе, может быть использована для дискриминации на рынке труда или нарушать права людей на полноценное образование. Напомним, 21% опрошенных россиян считает вредным внедрение цифровых технологий.

Москва, Наталья Рязанова

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