Каждый пятый россиян видит вред во внедрении цифровых технологий

Каждый пятый (21%) опрошенный россиянин считает вредным внедрение цифровых технологий. Благожелательно к цифровизации настроены 64% респондентов, следует из данных Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

При этом 85% опрошенных хотят, чтобы решения по вопросам принимал человек, а не искусственный интеллект на порталах госуслуг, налоговой службы и других. В части образования 57% опрошенных видят снижение качества при цифровизации, и только 18% уверены, что в таком формате качество образования повышается.

Порядка 38% респондентов предпочитают относить бумажные копии документов в госорганы. Еще 43% согласны на бумажный и электронный документооборот, а 17% предпочитают все делать в онлайн-формате. При этом, 64% опрошенных россиян при использовании интернета опасаются за сохранность личных данных.

При опросе 14% россиян заявили, что никогда не пользовались интернетом. Но эксперты уверены, что эта цифра в реальности меньше, пишет РБК. Так, пенсионеры могли ответить отрицательно, но периодически делают видеозвонки родным или учатся у внуков пользоваться мессенджерами. Из ответивших положительно могут выпасть и дети, которым родители включают мультфильмы на видеохостингах и разрешают играть в видеоигры.

Исследование проводилось с 14 по 28 июня в форме компьютеризированного телефонного интервью среди 2007 россиян 18 лет и старше.

Ранее ВЦИОМ сообщил о 16% опрошенных россиян, которые не пользуются интернетом. В центре отметили, что 10 лет назад доля подобных ответов достигала 50%.

Напомним, 40% россиян считают, что новые технологии негативно сказываются на жизни людей, с ними не согласились 52% респондентов. Чаще всего отрицательными последствиями цифровизации называли утрату личных границ (37%), безработицу из-за роботизации (19%), снижение уровня образования (18%) и культуры (11%).

Москва, Наталья Рязанова

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