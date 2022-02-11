Маск анонсировал орбитальный полет Starship в 2022 году

Сверхтяжелая ракета-носитель Starship совершит первый орбитальный полет до конца года, заявил основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск.

«Уверен, что мы запустим на орбиту в этом году», – приводит слова американского бизнесмена «Интерфакс».

Ближайшим возможным сроком запуска называют март 2022 года – после получения лицензии. Процесс одобрения Федеральным управлением гражданской авиации США застопорился на проверке безопасности места будущих запусков для окружающей среды и инфраструктуры. Общественность Техаса бурно отреагировала на новость, что ракету запустят с территории штата.

Напомним, Маск планировал запустить Starship на орбиту в январе, потом срок запуска сдвинулся на февраль. Сам бизнесмен не надеется на успешный запуск, поскольку вывод объекта на орбиту связан с большим риском.

Прототип ракеты в феврале 2021 года сумел подняться на 10 км, но при приземлении ударился о поверхность и взорвался. В марте похожая судьба ждала второй прототип, который сумел приземлиться, но взорвался спустя несколько минут уже на земле.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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