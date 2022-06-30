Honor перестала ввозить технику в Россию

Китайский производитель электроники Honor остановил поставки продукции в Россию. Компания планирует завозить электронику по программе параллельного импорта, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке и среди дистрибьютеров.

Поставки смартфонов и других устройств Honor приостановились еще в марте. Но компания не собирается уходить с российского рынка, только изменить формат сотрудничества, чтобы обойти санкции.

Теперь электронику будут ввозить с помощью параллельного импорта. Honor уже начал договариваться с компаниями из Узбекистана и ищет партнеров в Армении и Грузии.

В начале мая Китайские IT-компании, включая Lenovo Group Ltd и Xiaomi Corp., сократили поставки своей продукции в Россию. Причиной стали опасения попасть под западные санкции.

На начало июня ассортимент бытовой техники и электроники в российских магазинах заметно уменьшился. Продавцы связали это с уходом ряда компаний с российского рынка и логистическими трудностями при поставках комплектующих.

Москва, Наталья Рязанова

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