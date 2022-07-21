Американские космические силы оказывают помощь ВСУ

Командующий космическими войсками США Джон Реймонд признал, что они помогают киевскому режиму в ходе боевых действий. Об этом генерал заявил на Аспенском форуме по безопасности.

Космическое пространство имеет решающее значение при ведении современных боевых действий. Идет ли речь о точном наведении оружия с помощью с GPS, или спутниковом наблюдении и разведке, о чем свидетельствует украинский конфликт.

«Мое первое наблюдение заключается в том, что космическое пространство важно. Мы, конечно, видим это в нынешнем конфликте. Я бы также сказал, что использование космического пространства коммерческими структурами сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны Украине», – цитирует Реймонда журнал Air Force Magazine.

В частности, спутниковая система Starlink, организованная компанией SpaceX Илона Маска, по словам генерала, позволила ВСУ обеспечить линию связи с фронтом.

«Спутники Starlink, пролетающие на высоте до 130 миль над полем боя, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам на передовой поддерживать связь с командованием», – пишет журнал.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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