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Среда, 21 декабря 2022, 10:27 мск

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Запуск европейской ракеты Vega-C с двумя спутниками провалился

Фото: Роскосмос

Запуск европейской ракеты Vega-C завершился неудачей. В результате не удалось доставить на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и 6 гражданского и военного назначения. Об этом сообщает компания-оператор Arianespace.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане. На высоте примерно 105 км ракета начала резко снижаться. Предположительно, возникла техническая проблема в работе второй ступени носителя.

Спутники Pleiades Neo 5 и 6 должны были расширить группировку, которая способна делать снимки любой точки поверхности Земли в сверхвысоком разрешении до 30 см. Первые два спутника Pleiades Neo 3 и 4 были выведены на орбиту немногим более 600 км в апреле и августе прошлого года. Срок эксплуатации аппаратов рассчитан на 10 лет.

Ракета-носитель Vega-C разрабатывалась Европейским космическим агентством (ESA) и Итальянским космическим агентством (ASI). Она способна выводить до 2200 кг на полярную орбиту высотой 700 км.

Кайенна, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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