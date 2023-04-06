Центробанк создаст центр компетенции по искусственному интеллекту

В Центробанке считают, что необходимо взять под контроль процессы развития искусственного интеллекта. Для решения связанных с этим вопросов регулятор собирается создать центр компетенции по ИИ.

В скором времени ЦБ планирует начать обсуждать данную тему с участниками рынка, сказала зампред Банка России Ольга Скоробогатова. В ходе дискуссий регулятор собирается понять и осознать, каким образом можно управлять процессом развития ИИ.

«Мы как Центральный банк планируем, что создадим центр компетенции у себя по искусственному интеллекту и вместе с участниками рынка начнем эту тему обсуждать, в нее погружаться. Нам точно нельзя время упустить, сейчас как раз тот период, когда нам надо понять, что и как нам с этим делать», – цитирует Скоробогатову ТАСС.

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый третий (30%) житель России считает, что в ближайшие 50 лет такие технологии, как нейросети, могут выйти из-под контроля человека и произойдет так называемое восстание машин.

Москва, Зоя Осколкова

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