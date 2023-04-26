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Среда, 26 апреля 2023, 09:55 мск

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В России хотят ограничить доступ к таможенным данным из-за угрозы параллельному импорту

Федеральная таможенная служба совместно с Минцифры обсуждает возможность ограничить доступ бизнесу к таможенным данным. Такого рода информация угрожает санкциями отечественным и иностранным компаниям, продолжающим сотрудничать с Россией.

В прошлом году ФТС приостановила публикацию данных по экспорту и импорту во избежание «некорректных оценок, спекуляций и разночтений». Однако в феврале 2023 года служба начала публиковать стоимостные объемы ввоза и вывоза РФ за 2022 год, пишет «Коммерсант». Сейчас дистрибуторы вычислительной техники и электроники имеют доступ к первичным таможенным данным, получая ее напрямую от ведомства.

Вместе с тем, встала проблема утечек данных первичной таможенной статистики в зарубежные СМИ. Так американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные ФТС, сообщило, что через год после введения санкций в РФ по-прежнему поступают устройства американской Cisco. Ранее издание также со ссылкой на данные ФТС сообщало, что китайские компании продолжают поставлять в Россию технологическое оборудование.

Именно на основе первичных таможенных данных формируется статистика. При этом критичен именно доступ к первичным данным, поскольку они позволяют выявить юрлица отправителей и получателей товаров, что грозит новыми санкциями и ставит под угрозу параллельный импорт.

Для решения проблемы таможенные данные предлагается шифровать. В свою очередь эксперты опасаются, что из-за этого у дистрибуторов могут возникнуть проблемы с налоговыми органами, которые используют данные таможни для оценки стоимости продукции. Впрочем, в правительстве утверждают, что таких рисков нет, поскольку налоговики смогут получать необходимую информацию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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