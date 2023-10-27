Минцифры предложило передать ИИ проверку домашних работ

Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов предложил освободить учителей от ручной проверки домашних заданий. Этот процесс можно автоматизировать и доверить новой ГИС в области общего образования, считает чиновник.

«Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, – это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно», – цитирует замминистра агентство «Прайм».

Регионы смогут сами решить, использовать ли новую систему, но требования к качеству образования будут обязательными. Минпросвещения и Минцифры планируют выпустить типовое решение, которым смогут воспользоваться регионы, не имеющие своих средств и технических компетенций для развития собственных программных продуктов. Типовое решение будет соответствовать всем требованиям обоих министерств.

Нехватка учителей в России оценивается примерно в 11 тысяч, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Власти стараются привлечь квалифицированные кадры в сельскую местность, например, в рамках программы «Земский учитель».

Москва, Наталья Рязанова

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