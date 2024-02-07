Хакеры устроили атаку с помощью трех миллионов зубных щеток

Хакеры взломали около трех миллионов зубных щеток и использовали их для масштабной DDoS-атаки на швейцарскую компанию. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

«Умные» зубные щетки имеют доступ к интернету для передачи данных о привычках пользователей в мобильное приложение. Злоумышленники нашли уязвимость и использовали ее для взлома.

В результате хакерская атака нанесла ущерб, оценивающийся в несколько миллионов евро. Бренд взломанных зубных щеток не называется.

По словам специалистов по кибербезопасности, «умные» бытовые приборы регулярно проверяются хакерами на наличие уязвимостей. Такие устройства не имеют антивирусного программного обеспечения, а потому легко становятся добычей киберпреступников.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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