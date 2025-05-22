Жителей еще одного региона РФ предупредили об отключении мобильного Интернета

Власти Воронежской области предупредили об ограничениях в работе мобильного Интернета на фоне атак беспилотников. Ранее к подобным мерам прибегли в Тульской и Липецкой областях.

«В период опасности атаки БПЛА воронежцы могут столкнуться с ограничениями работы мобильного Интернета на отдельных территориях», – проинформировал Губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам главы региона, такая мера необходима «для повышения эффективности защиты региона от беспилотных летательных аппаратов». «Прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам», – отметил Гусев.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об ограничениях мобильного Интернета в связи с необходимостью обеспечения безопасности в условиях массированных атак украинских дронов. Доступ в сеть также был ограничен в Липецкой области.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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