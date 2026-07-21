Мошенники используют удаление российских приложений из иностранных магазинов

Новая волна удалений российских приложений из иностранных онлайн-магазинов стала причиной активизации мошенников. Аферистов привлекают тревога и неопределенность пользователей, которые мешают мыслить здраво, что создает благоприятную среду для обмана.

На днях приложения компании VK и мессенджер «Макс» пропали из магазина Google Play. Ранее эти программы удалила площадка App Store. В смартфонах на операционной системе Android есть альтернативы, а потому приложения не просто продолжают работать, но их можно обновить через другой сервис, а уведомления продолжают приходить. Что касается IPhone, то их пользователи лишились такой возможности. Приложение не удаляется с гаджета, но push-уведомления от него больше не поступают, также его нельзя обновить.

Злоумышленники охотно используют резонансные инфоповоды, которые затрагивают большое количество пользователей. Удаление популярных приложений из официальных магазинов – один из таких примеров, говорят специалисты по кибербезопасности. Когда приложение пропадает из магазинов, пользователи начинают искать альтернативные способы его установки. Именно этим и пользуются мошенники, предлагая сервисы, которые якобы помогут установить привычное приложение или восстановить к нему доступ. Однако на самом деле такие предложения могут вести на фишинговые сайты или использоваться для распространения вредоносных программ.

Со временем преступные схемы совершенствуются, запускаются фишинговые магазины приложений, которые визуально копируют официальные площадки Google Play и App Store, но при этом предлагают скачать «эксклюзивные» версии удаленных программ, которых якобы больше нет в легальных магазинах. На деле же пользователь скачивает вредоносное программное обеспечение.

В 2026 году акцент сместится на максимальную правдоподобность, указывают эксперты. Мошенники не просто распространяют APK-файлы, а строят вокруг этого полноценную «экосистему доверия». Это сайты-клоны с «официальными инструкциями» по установке. Пользователю пошагово объясняют, как включить установку из неизвестных источников, как выдать разрешения, как «обновить сертификаты». Таким образом, гражданин сам добровольно устанавливает на свой телефон «троян», позволяя хакерам получить доступ к устройству и всем приложениям на нем.

Для того, чтобы защититься от схем мошенников на тему удаления приложений, специалисты советуют соблюдать определенные правила кибергигиены. Легальные способы доступа к сервисам рекомендуется изучить заранее (например, установить RuStore), что позволяет избежать спешки. Полученные ссылки необходимо сверять с официальными адресами, обращая внимание на малейшие искажения в домене. Не следует переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и скачивать файлы непроверенного происхождения. Рекомендуется вручную вводить адрес официального сайта в браузере или обращаться в поддержку по известному номеру. Кроме того, следует использовать современные антивирусные программы для мобильного устройства. Они помогут обнаружить известные вредоносные программы и предупредят о переходе на фишинговые ресурсы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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