Греки прислали Брюсселю «троянского коня» – просьбу о безвизе для Турции, Ирана и России

Публикации за 26.01.17

Греческие власти попросили руководство ЕС в рамках непрямой помощи их государству разрешить безвизовый въезд гражданам Турции, Ирана и России.

Как сообщает АТОР («Ассоциация туроператоров России»), к еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу обратился губернатор Южного Эгейского региона Йоргос Хатзимаркос.

Власти Эгейских островов считают, что безвизовый режим мог бы укрепить экономику региона. Доходы островитян заметно упали из-за снижения турпотока. Тот, в свою очередь, снизился из-за нашествия беженцев. двусмысленность просьбы греков заключается в том, что большинство беженцев поступают как раз с территории Турции, и этот процесс помогает развиваться тенеовй экономике региона, за счет контрабанды людьми.

Хатзимаркос предлагает запустить в марте 2017 года пилотную программу для граждан Ирана, в апреле – для путешественников из России и Турции. Чтобы избежать попадания новых беженцев под видом туристов, предложено организовать безвизовое посещение островов в рамках круизных маршрутов, стартующих с турецких курортов (Бодрум, Измир и других).

Ранее в январе о взаимных поездках граждан двух стран по внутренним паспортам договорились Россия и Армения. Кроме того, в ближайшее время россияне смогут ездить без виз в ЮАР, также с 1 января упростился режим посещения Японии.

Афины, Алексей Усов

Афины. Другие новости 26.01.17

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