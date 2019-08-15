Турецкий бизнес требует запретить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов просят ограничить стандарты системы All Inclusive. По их словам, туристы получают все услуги в отелях и не тратят денег за его пределами, что грозит бизнесменам разорением. Эксперты считают, что дело тут не в формате «все включено», а в том, что у путешественников просто не хватает средств из-за подорожавшего отдыха.

К турецким властям обратились предприниматели курортов Сиде и Аланьи, сообщает Ассоциация туроператоров. Они указывают на резкое снижение продаж традиционных для Турции ковров и ювелирных изделий. С 2003 года средние расходы зарубежных путешественников на курортах страны снизились с 850 долларов до 624 долларов.

Турецкие бизнесмены считают, что All Inclusive «убивает» их бизнес. При этом въездной турпоток продолжает расти. Отели полны туристов, а лавки стоят пустые. Отдыхающие сидят в отелях, не путешествуют по стране, не тратят деньги на гастрономию и покупки за пределами гостиницы.

В то же время растет налоговая нагрузка на бизнес, увеличивается арендная плата, нужно платить проценты по кредитам, которые предприниматели взяли для открытия магазинов и закупки товаров. В Палате торговцев и ремесленников Аланьи отметили, что по сравнению с 2018 годом расходы сектора торговли выросли на 20%.

В свою очередь туроператоры считают, что система «все включено» не является корнем проблемы. Что касается российских туристов, то у них попросту не остается денег на шоппинг, так как они выложили большую часть средств за тур. В частности, в этом году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%.

«Туристы в этом сезоне есть, и много, но денег «в городе» и на экскурсии они не тратят. 90% своих средств на отпуск они потратили на отель. Отели в этом году слишком дорогие. Если наши гости и не отказываются от отдыха в Турции, то они точно не готовы тратить в отпуске больше», – заключил представитель принимающей компании. Примечательно, что российские туристы экономят не только на покупках в месте пребывания, спад наблюдается даже в магазинах duty free в аэропорту Антальи.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 15.08.19

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