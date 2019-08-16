Отели Турции не будут отказываться от All inclusive

Турецкие отели не хотят отказываться от системы «все включено». Руководство гостиниц считает, что их нельзя заставить, несмотря на требования торговцев и лавочников.

Глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы уверен, что в Турции никто не имеет права обязать отели применять ту или иную систему обслуживания клиентов. Каждый отель сам делает выбор, по какой системе ему стоит обслуживать туристов, передает РИА «Новости».

«Система «все включено» была создана рынком, и сам рынок решает, успешна она или нет. Если есть спрос, то будет и предложение. В Турции на эту систему существует высокий спрос, а значит, будут работать отели, которые считают для себя эту систему оптимальной», – сказал Ягджы.

По его словам, требования торговцев об отмене системы All inclusive, не имеют никакого разумного основания. Ягджы подчеркнул, что разговоры о каких-либо ограничениях в этой сфере «порядком надоели», и «пора заканчивать поднимать волну на эту тему».

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что торговцы на курортах Сиде и Аланья обратились к властям страны с просьбой изменить стандарты системы «все включено» в отелях. По словам представителей турецкого бизнеса, All inclusive приносит убытки предпринимателям, так как туристы не хотят тратить деньги вне стен гостиниц.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 15.08.19

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