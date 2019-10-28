Турция вводит «налог на размещение» в отелях

В Турции может появиться новый налог, которым обложат все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР. Эксперты рассказали, что, несмотря на название («налог на проживание») данный сбор не является аналогом туристического сбора, принятого в европейских странах, или курортного – в России.

Предполагается, что сбор будут перечислять в бюджет гостиницы, причем с полной стоимости размещения и всех оказанных клиентам услуг – питания, СПА, организации развлечений, конференций. По словам отельеров и принимающих компаний, поправки в законодательство могут вступить в силу уже с 1 апреля 2020 года, а ставка налога составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостям. В 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет уже 2%.

Эксперты отмечают, что в следующем сезоне возможный рост налоговой нагрузки почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, а многие туроператоры открыли продажи путевок на лето будущего года. Однако в 2021 году «налог на проживание», говорят эксперты, может привести к повышению стоимости путевок как минимум на заявленные 2%.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 28.10.19

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