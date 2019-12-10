Отельеры Турции предупредили о «сюрпризах» для туристов из-за налога на проживание

Налог на проживание в отелях Турции станет неприятной неожиданностью для туристов, которые купили туры в эту страну на 2020 год, заявил глава федерации отельеров Турции Осман Айык. По его словам, сбор налога с уже оплативших путевки туристов может стать проблемой для туроператоров.

Осман Айык пояснил, что многие туристы приобрели путевки на будущий сезон, когда о планах введения нового налога еще ничего не было известно. По закону отельеры будут обязаны взять эту дополнительную плату с гостей, но сделать это будет непросто, так как туры были проданы «под ключ». По мнению глава федерации отельеров Турции, этих проблем можно было бы избежать, если бы о планах взимания новой платы предупредили заблаговременно, передает портал «Туристическое агентство».

Подписанный президентом Турции Тайипом Эрдоганом закон о налоге на проживание в отелях был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete 7 декабря. Закон предполагает взимание дополнительной платы в размере 2% от стоимости проживания в гостиницах на территории Турции.

На первом этапе – с 1 апреля и до конца 2020 года – ставка налога составит 1%. Отельеров обязали отражать его в счетах клиентов за проживание наряду с другими налоговыми сборами. Стоит отметить, что у главы государства есть право понизить его отдельным указом наполовину или повысить вдвое.

Новый налог обязали взимать все объекты размещения: гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. Также закон распространяется и на объекты при гостиницах: парки развлечений, аквапарки, рестораны и т.п.

Как писал «Новый День», ранее эксперты отмечали, что в следующем сезоне возможный рост налоговой нагрузки почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, а многие туроператоры открыли продажи путевок на лето будущего года. Однако в 2021 году «налог на проживание», говорят эксперты, может привести к повышению стоимости путевок как минимум на заявленные 2%.

Анкара, Иван Гридин

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