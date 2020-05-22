Болгария открывает границы без обязательного карантина

Власти Болгарии с 22 мая открывают границы для граждан Евросоюза и Шенгенской зоны. При этом далеко не всем приезжим придется проходить двухнедельный карантин. Такое распоряжение подписал министр здравоохранения Кирил Ананиев.

Болгария ограничила въезд в страну в середине марта. Иностранцы и дипломаты были обязаны проходить 14-дневный карантин. В настоящее время любой житель европейской страны может въехать с теми же условиями.

В том случае, если гражданин посещает Болгарию проездом или находится на территории не более семи дней, то помещать в обсерватор его не будут. Фактически речь идет о возобновлении международного туризма, пусть и в краткосрочных рамках, сообщает портал «Днес».

При въезде в Болгарию путешественники должны пройти санитарный контроль на пограничных пунктах, а также взять на себя обязательства по соблюдению на территории страны противоэпидемических мер.

София, Зоя Осколкова

София. Другие новости 22.05.20

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