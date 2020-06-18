Греция анонсировала дату начала выдачи виз россиянам

Греция возобновит выдачу виз гражданам России с 29 июня. Об этом сообщает визовый центр GVCW в Москве. При этом информация о взаимном открытии границ между двумя странами появится не раньше июля.

Обратиться за визой россияне смогут исключительно по предварительной записи. Принимать туристов центр будет с 9:00 до 15:00, выдача документов – с 16:00 до 18:00. Перечень необходимых для оформления визы документов остался прежним.

Кроме того, посетителям визового центра будут измерять температуру при входе, обязательно нужно носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Пока нет ясности, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию. Поэтому на первом этапе визовый центр будет работать не на полную мощность. Информация относительно взаимного открытия границ Греции и России появится в начале июля.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 18.06.20

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