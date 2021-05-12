«Практически вернемся к норме»: названы сроки восстановления туризма в Европе

Туризм в Европе может вернуться к норме к концу осени – началу зимы 2021 года благодаря вакцинации, а полностью восстановится от кризиса, вызванного пандемией, – в 2023 году. Такое мнение высказал глава Европейской ассоциации по туризму (ETOA) Том Дженкинс в интервью РИА «Новости».

Эксперт рассчитывает, что 2021 год в плане туризма будет лучше, чем 2020-й. «Возможно, что сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году… Октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме», – отметил Дженкинс. По его словам, улучшение ситуации с туризмом в Евросоюзе может произойти из-за продолжающейся вакцинации против коронавируса, что позволит ослабить ограничения на социально-экономическую жизнь.

В то же время глава ETOA призвал не ждать полного восстановления туризма в Европе раньше 2023 года. По его прогнозу, в 2022 году масштабы туристических поездок будут составлять примерно половину от того, что было в допандемийном 2019 году.

«Отрасль в своем прежнем виде восстановится не раньше 2023 года», – полагает эксперт.

Дженкинс также отметил, что сейчас очень трудно оценить реальный ущерб сфере туризма. По его словам, могут быть трудности с платежеспособностью, с поиском персонала, потому что «люди ушли и начали карьеру в других сферах».

«Мы не знаем, как выглядит ситуация, мы поймем это в следующем году», – резюмирвоал эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе спрогнозировала, что российские граждане смогут отправиться в путешествие в Европу и страны Юго-Восточной Азии не раньше осени. Она предположила, что некоторые страны Юго-Восточной Азии могут отменить ограничительные меры к лету, но туристам будет сложно туда попасть, поскольку прямое сообщение еще не возобновлено.

В начале мая Еврокомиссия предложила пускать на территорию Евросоюза иностранцев, вакцинированных от коронавируса одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения. На данный момент EMA зарегистрировала четыре вакцины от Covid-19, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. На рассмотрении европейского регулятора находится российская вакцина «Спутник V».

Москва, Наталья Петрова

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