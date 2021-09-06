Израиль не пустит привитых российских туристов

Израиль с 19 сентября откроет свои границы для вакцинированных от Covid-19 туристов, прибывающих в составе организованных тургрупп. Об этом сообщило Министерство туризма Израиля. На привитых россиян это новшество не распространяется, передает «Вестник АТОР».

По данным департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, Израиль смогут посещать организованные туристы, привитые вакцинами, одобренными в Израиле и Евросоюзе. Российских препаратов в этих списках нет. Таким образом, Израиль остается закрытым для российских туристов, вне зависимости от прививочного статуса, отмечается в сообщении.

Въезд разрешается организованным тургруппам (от 5 до 30 человек) из стран, входящих в «зеленый», «желтый» и «оранжевый» списки по уровню распространения коронавируса. Отметим, что Россия отнесена к «оранжевой» группе стран.

Согласно новым правилам, иностранные туристы должны пройти полную вакцинацию от ковида в течение последних 6 месяцев или сделать повторную прививку, если получили вакцину более чем 6 месяцев назад.

Привитым путешественникам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до въезда, и пройти еще один тест на антитела по приезде в Израиль.

Индивидуальные путешественники смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников.

Израиль открылся для туристических групп в мае 2021 года, но эта программа была приостановлена 11 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом.

По данным Минздрава Израиля на 5 сентября, первую дозу вакцины против Covid-19 получили более 6 млн человек (88% взрослого населения), вторую дозу – 5,5 млн (81% взрослого населения). Более 2,5 млн человек привиты третьей дозой (38% взрослого населения). При этом в стране регистрируется рекордный рост заболеваемости Covid-19 при относительном спаде числа тяжелобольных. Практические все новые случаи заражения вызваны штаммом «дельта».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.09.21

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