Гражданам Израиля разрешили посещать Россию

Израиль исключил Россию из списка запрещенных для посещения в пандемию стран. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

В список стран, которые разрешили посещать жителям Израиля, кроме России попали Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.

В «красном» списке государств, для поездки в которые требуется разрешение, все еще остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция. За нарушение правил предусмотрен штраф 5 тысяч шекелей (примерно 115 тысяч рублей).

В «желтом» списке находятся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. По возвращении из этих стран путешественникам необходимо изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на коронавирус.

Все остальные государства, в том числе и Россия, входят в «оранжевый» перечень стран, которые разрешено посещать, но по возвращении обязательно пройти недельный карантин даже тем, у кого есть прививка от коронавируса.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

Тель-Авив. Другие новости 16.08.21

Часть Керчи осталась без света, а ливни снова на подходе. / Один из популярных пляжей Севастополя признан опасным для жизни. / «Существует вероятность смерчей»: в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»