В Израиле хотят прививать население четвертой дозой вакцины от коронавируса

Власти Израиля готовы к тому, чтобы запустить массовую вакцинацию четвертой дозой препарата от коронавируса. Тем временем, несмотря на то, что почти все население получило прививку от Covid-19, в стране растет число заболевших.

Подготовиться к введению четвертой дозы вакцины против коронавирусной инфекции призвал глава отдела по борьбе с Covid-19 в Израиле Салман Зарка. «Вирус есть и будет существовать, мы также должны подготовиться к четвертой инъекции», – предупредил профессор на общественном радио.

По его мнению, ревакцинация должна проводиться каждые несколько месяцев – может быть, один раз в год, каждые пять или шесть месяцев. «Отныне это будет наша жизнь», – заключил Зарка.

По данным израильского Минздрава на 5 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили более 6 млн человек (64% населения страны, 88% взрослого населения), вторую дозу – 5,5 млн (59% населения страны, 81% взрослого населения). Более 2,5 млн человек привиты третьей дозой (28% населения страны, 38% взрослого населения).

При этом в стране фиксируется рекордный рост заболеваемости Covid-19 при относительном спаде числа тяжелобольных. Большая часть новых случаев инфицирования в Израиле вызвана штаммом «дельта».

Тель-Авив, Зоя Осколкова

Тель-Авив. Другие новости 06.09.21

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