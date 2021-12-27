Туризм в России восстановился на 80% от доковидного

Туристическая отрасль в России восстановится на 80% по итогам года пос равнению с уровнем 2019 года, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Недополученный доход составил 1,2 трлн рублей из-за отсутствия иностранных гостей.

«Россия по итогам года восстановит туристическую отрасль на 80% от доковидного уровня – это один лучших показателей в мире. В этом году мы смогли практически полностью восстановить занятость в туризме к доковидному уровню, на 92%, до 2,3 млн человек», – поделилась Догузова с «Вестником АТОР».

Поток внутренних туристов, хотя бы один раз ночевавших в отеле, составит 56 млн человек. Общий оборот отрасли в 2021 год вырастет до 2,5 трлн. В 2019 году объем составил 3,7 трлн рублей.

На фоне банкротства ряда туроператоров Ростуризм предложил ввести фиксированную выплату в 40 тыс. рублей на одного туриста. Если инициативу примут, клиенты фирмы-банкрота смогут получить среднюю стоимость пакетного тура на массовое пляжное направление отдыха. Сейчас большинство россиян получают 5% от стоимости туров.

Туроператоры должны вносить в фонд коллективной ответственности по 250 рублей за поездку, чтобы набралось около пяти миллиардов рублей. Тогда денег хватит на выплаты клиентам обанкротившейся компании, подсчитали в ведомстве.

Москва, Наталья Рязанова

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