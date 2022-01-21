Кипр отменит ПЦР-тесты для привитых и переболевших туристов

Правительство Кипра с 1 марта смягчит правила въезда для иностранцев, которые переболели Covid-19 или прошли вакцинацию. Российский препарат «Спутник V» входит в список одобренных вакцин от коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Привитым интуристам не придется сдавать тесты для визита на Кипр, а также соблюдать карантин и получать специальные разрешения на въезд. Власти будут принимать прививочные сертификаты, выданные за девять месяцев до приезда. Сейчас срок действия документа ограничен семью месяцами.

В перечень одобренных вакцин входят «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid. В качестве бустерной Кипр признал также вакцину «Спутник Лайт», но сертификаты о единственной прививке этим препаратом не дадут права обойти ограничения.

Для непривитых иностранцев ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до прилета, останется обязательным. Еще один тест туристы должны оплатить и сделать уже на Кипре.

Ранее власти Кипра официально объявили непривитыми от коронавируса тех, кто получил только одну дозу вакцины. Для этих граждан ограничен вход в супермаркеты и рестораны.

Никосия, Наталья Рязанова

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