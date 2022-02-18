Норвегия открыла границы для российских туристов

Норвегия смягчила ограничения для приезжающих на отдых иностранцев. Для путешествия по стране больше не требуются ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации, также отменены масочный режим, самоизоляция и социальная дистанция.
Россиянам для поездок в Норвегию теперь требуются только шенгенская виза, авиабилеты и забронированный отель. Норвежские власти не отменили ограничения лишь для поездок на Шпицберген.
Ранее стало известно, что с 22 февраля Австрия разрешит въезд россиян при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. В австрийском Минздраве уточнили, что иностранцев, в том числе граждан России, будут пускать на территорию страны по ПЦР-тестам и тестам на антиген.
Осло, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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