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Пятница, 18 февраля 2022, 14:37 мск

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Норвегия открыла границы для российских туристов

Фото: Pixabay

Норвегия смягчила ограничения для приезжающих на отдых иностранцев. Для путешествия по стране больше не требуются ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации, также отменены масочный режим, самоизоляция и социальная дистанция.

Россиянам для поездок в Норвегию теперь требуются только шенгенская виза, авиабилеты и забронированный отель. Норвежские власти не отменили ограничения лишь для поездок на Шпицберген.

Ранее стало известно, что с 22 февраля Австрия разрешит въезд россиян при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. В австрийском Минздраве уточнили, что иностранцев, в том числе граждан России, будут пускать на территорию страны по ПЦР-тестам и тестам на антиген.

Осло, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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