Qazaq Air вернулась в российское небо

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновила полеты в Россию с 13 марта. Перевозчик выполнит все указанные в расписании рейсы, сообщили в пресс-службе компании.

«Все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов через веб-сайт flyqazaq.com», – говорится в сообщении.

В Qazaq Air отметили, что все полеты будут совершаться с соблюдением требований безопасности казахстанских и международных стандартов. Перевозчик также извинился перед пассажирами запланированного на 12 марта и отмененного рейса в Новосибирск.

Накануне Qazaq Air объявила о приостановке полетов в Россию из-за проблем со страхованием рейсов. Авиакомпания получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия в воздушном пространстве России.

Москва, Наталья Рязанова

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