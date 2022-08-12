Правительство изучит включение ж/д-транспорта в чартерную программу

Чартерную программу могут расширить на железнодорожный транспорт, чтобы добраться до самых заповедных уголков России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал интересной идею по-новому формировать пакетные туры.

Гендиректор санаторно-курортной компании «Машук Аква-Терм» Ольга Акимова спросила главу кабмина о возможностях включения поездов в чартерную программу. Мишустин оценил эту идею.

«Что касается железнодорожных перевозок – идея очень интересная. Это очень важно, особенно, когда человек добирается до аэропорта, а потом дальше его нужно везти до точки», – сказал премьер-министр во время совещания по туризму в Горно-Алтайске (цитата по РИА Новости).

Минтранс, РЖД и Ростуризм вскоре получат поручение проработать механизм расширения внутренней чартерной авиапрограммы на путешествия железнодорожным транспортом.

Мишустин отметил, что запуск чартерной авиапрограммы по России позволил «совершенно по-другому» формировать пакетные туры и путешествовать «в самые заповедные места нашей страны». И правительство способствует ее развитию: ежегодно в бюджете предусмотрено более миллиарда рублей на нужды программы.

Нынешним летом Ростуризм распространил чартерную программу на 12 регионов России вместо семи. Новыми стали туры на Камчатку и Алтай, в Дагестан и Чечню, Карелию.

Горно-Алтайск, Наталья Рязанова

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