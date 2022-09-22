Туристам с повестками вернут стоимость путевок

Получившие повестку россияне смогут вернуть полную стоимость несостоявшегося тура, пояснил вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

После объявления частичной мобилизации россияне массово узнают о возможности отменить запланированные туры. Туроператоры признали, что аннулирование поездок будет невыгодно туристам. Им придется заплатить штраф в сумме фактических расходов туроператора.

Алексан Мкртчян напомнил, что россияне смогут вернуть полную стоимость тура, если он не состоится из-за полученной повестки. Он пояснил, что не стоит бояться заграничных поездок даже тем, кто может попасть под мобилизацию.

«Границы открыты, не нужно паниковать. Даже если вы улетите на отдых за границу, а за это время придет повестка – вы ничего не нарушили. Командировка или отдых – не важно. Но по возвращении, конечно, нужно будет явиться в военкомат», – сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Участники рынка рассказали, что за 21 сентября поступило много звонков от желающих отменить туры. Но параллельно повысился спрос на заграничные поездки: количество поисковых запросов по билетам выросло втрое по сравнению с 20 сентября, отметил управляющий директор сервиса Biletix Александр Мишин.

Следом за спросом выросли и цены. Большинство чартеров на ближайшие дни уже были распроданы, а вот стоимость оставшихся билетов на регулярные рейсы резко поднялась.

Накануне в России была объявлена частичная мобилизация. На службу из запаса вернут 300 тыс. россиян, в первую очередь, имеющих боевой опыт. Глава Ростуризма Зарина Догузова подтвердила, что никаких ограничений на выезд за границу для граждан России не вводилось.

Москва, Наталья Рязанова

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